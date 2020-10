HOFER in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje predstavljata Vrečko dobrote City Magazine Z nakupom vrečke osnovnih živil in izdelkov za nego v vrednosti 25 evrov pomagate otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo v Sloveniji, HOFER pa vsaki vrečki doda še darilni bon za 10 evrov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Hofer

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Meta Hrovat

Tina Robnik

Bojana Beović