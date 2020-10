Grčija obtožuje Turčijo nove provokacije – zadrževali naj bi letalo z ministrom RTV Slovenija Napetosti med Grčijo in Turčijo dobivajo nove razsežnosti. Grški javni radio ERT je poročal, da so turški organi 20 minut v zraku zadrževali letalo z grškim zunanjim ministrom Nikosom Dendiasom, preden so mu dovolili prelet turškega zračnega prostora.

