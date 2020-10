Komisija Slovenijo poziva k ukrepom za spodbujanje OVE Energetika.NET Evropska komisija je v sredo objavila poročilu o stanju energetske unije za leto 2020 in ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), ki analizirajo pot in ambicije posameznih držav članic za dosego podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030. Slovenijo ob tem v Komisiji pozivajo k naložbam in reformam za spodbujanje obnovljivih virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu.

