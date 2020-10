Evropska komisija: Neambiciozni slovenski načrti za obnovljive vire, energetsko učinkovitost RTV Slovenija Evropska komisija je objavila mnenje o slovenskem energetskem in podnebnem načrtu do leta 2030. Slovenijo poziva k naložbam in reformam za spodbujanje obnovljivih virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu.

Sorodno

Oglasi