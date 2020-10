Obeležujemo svetovni dan hrane, ki ga Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) letos posveča ozaveščanju in izvajanju aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu ter zagotavljanju raznolike in kakovostne hrane za vse. Po svetu zaradi lakote trpi 690 milijonov ljudi, samo v zadnjem petletnem obdobju se je število močno povečalo.