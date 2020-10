Svetovni dan hrane: 'Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.' 24ur.com S poslabšanjem epidemiološke slike v svetu in tudi Sloveniji države sprejemajo različne ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa in 'spremembe, ki smo jim priča, bodo lahko vplivale na naše prehranske navade in način življenja, tudi ko bo epidemija končana' ugotavljajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Opozarjajo, da je ravno zato v tem času zdrava prehrana še toliko bol...

Sorodno





























































































Oglasi Omenjeni korona virus

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Marjan Šarec