Aleš Hojs pozval petkove protestnike na “premirje” vsaj v času ukrepov in pohvalil policijo z interv topnews.si Od polnoči v celotni državi velja prepoved zbiranja nad 10 oseb tako v rdečih kot tudi v oranžnih regijah. V rdečih pa so poleg tega začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi. Kazni so velike za posameznika od 200 evrov pa vse do nekaj tisoč evrov, je sinoči povedal notranji minister Aleš Hojs […]

