Zaradi znatnega porasta števila okuženih z novim koronavirusom in za čim širšo uporabo aplikacije #OstaniZdrav bodo posamezniku za vnos kode TAN na voljo tri ure, so sporočili z ministrstva za javno upravo. TAN kodo je posameznik do zdaj moral vnesti v roku ene ure po prejemu. Po preteku tega časa namreč koda ni bila več veljavna.