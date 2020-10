Veljavnost kode TAN podaljšana na tri ure Primorske novice Zaradi znatnega porasta števila okuženih z novim koronavirusom in za čim širšo uporabo aplikacije #OstaniZdrav bodo posamezniku za vnos kode TAN na voljo tri ure, so sporočili z ministrstva za javno upravo. TAN kodo je posameznik do zdaj moral vnesti v roku ene ure po prejemu. Po preteku tega časa namreč koda ni bila več veljavna.

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin