Predsednik vlade Janez Janša je danes po zaključku zasedanja Evropskega sveta v izjavi za medije podrobneje spregovoril o tokratnem dnevnem redu, ki je vključeval pogajanja v zvezi z Brexitom, oceno epidemiološke situacije, pogovore o podnebnih spremembah in odnosih med EU in Afriko, ter glavnih zaključkih, ki so jih sprejeli evropski voditelji.