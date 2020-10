Kdo so bili skrivnostni “protestniki!” v črnem, ki so ukradli “šov” kolesarjem, saj so angažirali ta topnews.si Tokrat se protestniki niso zbrali na enotnem začetnem položaju na Prešernovem trgu, kjer jih je pričakovala močno okrepljena policija, ampak se je manjša skupina zbrala v Parku Tivoli, nato pa so se jim “v hodu” pridružili še ostali v središču Ljubljane. Proteste so spremljale močno okrepljene policijske enote, ki jih je bilo v središču Ljubljane […]

