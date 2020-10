Levičarski protestniki vse bolj surovi: Policisti pri njih našli hladno orožje in pirotehniko! Nova24TV Slovenska policija je po petkovem protestu sporočila, da so med varovanjem shoda zasegli tudi pirotehniko in hladno orožje. Poleg tega se je zgodil tudi napad na snemalca Nova24TV. Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica pri Policijski upravi Ljubljana, je sporočila, da so policisti pri varovanju shoda “zasegli tudi pirotehniko in […]

Sorodno



























Oglasi Omenjeni kazni za prometne prekrške

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec