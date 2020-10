Med kuhanjem naj bi zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrla oče in sin Dnevnik V vasi Čeplje v občni Lukovica je po poročanju spletne strani Domžalec včeraj prišlo do tragičnega dogodka. Med kuhanjem domačega soka sta po vsej verjetnosti zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom preminula oče in sin. Na kraju so okrog 5. ure...

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Meta Hrovat

Tina Robnik

Ana Bucik