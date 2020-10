Med kuhanjem soka umrla oče in sin SiOL.net Ob 5.07 so v vasi Čeplje v občini Lukovica v stanovanjskem objektu našli dve osebi, zastrupljeni z ogljikovim monoksidom. Gasilci so osebi prenesli na prosto, kjer so jima reševalci nudili pomoč, vendar žal prepozno. Po poročanju spletnega portala domzalec.si gre za 53-letnega očeta in 20-letnega sina.

