Ponoči ukradli dva draga traktorja SiOL.net Na območju Policije uprave Maribor so neznanci v zadnjih dveh nočeh ukradli dva traktorja. V obeh primerih sta bila odtujena z originalnimi ključi, zato policisti pozivajo vse lastnike vozil, naj kontaktne ključe skrbno shranjujejo in tako ravnajo samozaščitno. Posebej opozarjajo na kraje traktorjev New Holland, so sporočili s PU Maribor.

