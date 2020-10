POZOR: Tatovi traktorjev na delu! Lokalec.si Neznani storilec je v noči na 17. 10. 2020, na območju Zgornje Senarske, odtujil leto dni star traktor, znamke New Holland, tip T5.95, modre barve, z nameščenimi reg. tablicami MB TG-739 (na fotografiji). Materialna škoda znaša okoli 44.000 evrov. Podoben traktor znamke New Holland so neznani storilci odtujili že noč prej na Zgornjem Hlapju, a […]

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Žan Kranjec

Štefan Hadalin

Marjan Šarec