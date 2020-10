Napad v Franciji: osumljenec o učitelju poizvedoval med učenci 24ur.com Znane so nove podrobnosti o petkovem napadu na učitelja geografije in zgodovine. Žrtev je v predmestju Pariza obglavil 18-letni ruski begunec čečenskega porekla, je v soboto sporočila francoska policija. Pred napadom naj bi pristopil do učencev šole in jim rekel, naj mu pokažejo omenjenega učitelja. Trenutno je priprtih devet oseb, med njimi tudi oče enega od učencev, ki naj bi prek Facebooka poz...

