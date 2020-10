V Parizu shod v podporo umorjenemu učitelju in svobodi izražanja Govori.se Več tisoč ljudi se je danes v Parizu udeležilo shoda v podporo učitelju, ki je učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda, mlad Čečen pa ga je v petek usmrtil in ga obglavil. "Ne totalitarizmu mišljenja" in "Jaz sem učitelj" sta le dva izmed številnih napisov solidarnosti z ubitim učiteljem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Žan Kranjec

Klemen Bergant

Štefan Hadalin