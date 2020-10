Prizor sporoča, da slovenskemu zunanjemu ministru Anžetu Logarju Slovenci v Italiji niso neznanka. Pogovor za Primorski dnevnik bi se moral odviti včeraj v avli Narodnega doma v Trstu, a zaradi neudobne klopi s preprosto študentsko mizo in hrupa ob prehajanju ljudi skozi vežo je kar minister predlagal selitev v Tržaško knjižno središče. Do Trga Oberdan čez ulici Filzi in Carducci se je suvereno kr ...