Villarreal na vrh, Oblak junak Atletica, Real in Barcelona na el clasico z ničlo Sportal Na nedeljski tekmi 6. kroga španske la lige je Villarreal po zmagi z 2:1 nad Valencio skočil na prvo mesto. Uvodne tekme so v soboto prinesle poraza Real Madrida in Barcelone, ki se bosta naslednji teden srečala v Barceloni, ter zmago Atletico Madrida v Vigu z 2:0. Slovenski vratar Jan Oblak, ki je zbral kar pet obramb, je bil najbolje ocenjeni igralec tekme. V časniku Marca je kot edini prejel tr...

