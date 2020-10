V bližini reke Tolminke našli mrtvega 55-letnega moškega Dnevnik Svojci so v nedeljo zvečer pogrešali 55-letnega moškega, doma z območja Celja, o čemer je občan obvestil Policijsko upravo Nova Gorica. Nahajal naj bi se na območju doline reke Tolminke, med Zatolminom in Pologom. Policisti so takoj po prijavi ob...

