Zdrsnilo mu je tik pred brvjo čez Tolminko Primorske novice Razmočen teren in listje po tleh sta bila najverjetneje vzroka za to, da je v nedeljo popoldne 55-letnemu Celjanu pri vračanju iz Čadrga po pešpoti nedaleč od brvi čez Tolminko zdrsnilo. Omahnil je po strmem prepadnem delu pod stezo, po katerem je po približno 50 metrih drsenja in padanja po pobočju ...

