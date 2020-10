VIDEO: Mariborski policisti izsledili 17-letnika, ki je nevarno vožnjo objavil na družbenem omrežju Lokalec.si Pretekli mesec so policisti na družbenem omrežju Facebook zasledili video predrzne vožnje. V mesecu septembru 2020 je bil na enem od družabnih omrežij objavljen videoposnetek predrzne in brezobzirne vožnje voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo sedel na sopotnikovem sedežu in hitrost vožnje vozila uravnaval s tempomatom. Njegovo predrzno in brezobzirno vožnjo po državni cesti […]

