S policijske uprave Maribor poročajo o predrzni in brezobzirni vožnji 17-letnega mladoletnika iz okolice Slovenske Bistrice. Voznik je med vožnjo sedel na sopotnikovem sedežu in hitrost vožnje vozila uravnaval s tempomatom. Njegovo predrzno in brezobzirno vožnjo po državni cesti v okolici Slovenske Bistrice pa je snemal potnik z zadnjega sedeža v vozilu. Minuli mesec je […] Prispevek Mladi Bistrič ...