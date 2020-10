Zdravniki si želijo začasne imunitete za kazenske in civilne tožbe ob epidemiji covida-19 24ur.com Slovensko zdravniško društvo vlado poziva, naj vlada izvajalcem zdravstvenih storitev podeli imuniteto za kazenske in civilne tožbe za čas epidemije. Poudarjajo, da je zdravstveni sistem preobremenjen, bolezen pa premalo poznana in da lahko zdravniki in medicinske sestre "v stiski ob omejenih resursih reagirajo zmotno".

