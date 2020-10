Zdravniško društvo za začasno imuniteto izvajalcem zdravstvenih storitev Primorske novice Slovensko zdravniško društvo poziva vlado, da po zgledu iz tujine podeli izvajalcem zdravstvenih storitev začasno imuniteto pred kazenskimi in civilnimi tožbami, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer. Sklep so sprejeli na petkovi skupščini, ko so obravnavali vpliv covida-19 na organizacijo zdravnikovega dela.

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Bojana Beović

Jani Möderndorfer