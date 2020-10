Okužene iz škofjeloškega centra starejših premeščajo v telovadnico osnovne šole 24ur.com Iz Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so začeli premeščati stanovalce, okužene z novim koronavirusom, v telovadnico bližnje osnovne šole. Telovadnico so preko vikenda preuredili v več sob, v katerih bo prostora za 45 ljudi. V centru imajo sicer že 33 okuženih stanovalcev, močno pa jim primanjkuje kadra.

