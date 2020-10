Gostinski lokali in športni objekti v rdečih regijah zaprli svoja vrata 24ur.com V rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko, ki jih je po novem že devet od skupno dvanajstih, je od danes naprej prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepovedano je tudi ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih, za frizerje in kozmetike pa veljajo strožje omejitve.

Sorodno





















































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Meta Hrovat

Tina Robnik

Jelko Kacin