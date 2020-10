Eva Irgl je s takšno masko pozvala na odgovorno ravnanje TOčnoTO.si Eva Irgl je slovenska poslanka in političarka, ki je članica Slovenska demokratske stranke in je bila leta 2004 izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije. Eva pa je na Instagramu delila fotografijo, na kateri ima masko z ustnicami, ki kažejo jezik. Pod fotografijo je zapisala: “NAJ NAM BO MAR – ❤ Z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem […]

