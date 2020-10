Opozicija udarila po Janši: Ne moreš na Twitterju v Trumpovem stilu razglasiti epidemije Reporter V večjem delu opozicije ocenjujejo, da je napoved razglasitve epidemije na Twitterju, kot je to v nedeljo zvečer storil predsednik vlade Janez Janša, neprimerna. Vladi očitajo, da so tudi zaradi sprejemanja ukrepov čez noč ljudje zmedeni in prestrašeni. P

