“Hora legalis” – Nasprotniki Janševe vlade omejitev gibanja/policijsko uro razumeli kot “vojno napov topnews.si Med vsemi ukrepi, ki jih je vlada Janeza Janše sprejela zaradi eksponentnega naraščanja števila okužb, je največ pozornosti in nasprotovanja deležen ukrep omejitvi gibanja. Gre za najbolj radikalen ukrep omejitve gibanja prebivalstva. Policijska ura bo začela veljati danes ob 21. uri. Izjeme pri tem so prihod in odhod na delo, odpravljanje nevarnosti za življenje ljudi […]

