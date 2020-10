Avstrijska vlada bo zaradi zaostrovanja epidemije novega koronavirusa uvedla strožje ukrepe. Od petka bodo profesionalni dogodki, od nogometnih tekem do opernih predstav, omejeni na največ 1500 udeležencev na prostem in 1000 v zaprtih prostorih. Uporaba mask na njih bo obvezna, hrane in pijače ne bodo več stregli.