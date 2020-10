ZZZS omejuje osebni obisk strank Gorenjski glas Kranj – V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), v Območni enoti Kranj, so zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom omejili obiske strank. Kot so sporočili, so do preklica obiski strank na lokacijah območnih enot in...

Sorodno





























Oglasi