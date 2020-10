Skupina 13 programskih svetnikov ruši direktorja RTVS Kadunca; za razrešitev potrebujejo še dva glas Reporter Skupina 13 programskih svetnikov RTVS predlaga predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca. Med drugim mu očitajo, da je zavod med 2017 in 2019 posloval z izgubo in da ni pripravil številnih dokumentov. Kadunc očitke zavrača in dodaja, da j

Sorodno











Oglasi