Miro Petek: “Kako malo je potrebno: le 13 podpisov za zamenjavo Kadunca in RTV SLO o epidemiji končn topnews.si Poleg razglasitve epidemije in uvedbe nekaterih ukrepov, kot je omejitev gibanja, sta se včeraj zgodili še dve zadevi. In sicer pobuda za predčasno razrešitev generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija Igorja Kadunca, pod katero se je podpisalo 13 programskih svetnikov, blizu vladajoči koaliciji. Posebna oddaja “Premagajmo covid 19” je padla v termin oddaje Studio City, kar je […]

