Veja usodna za 42-letnika Dnevnik V ponedeljek okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Kočevja, v kateri je umrl 42-letni moški. Po do sedaj zbranih informacijah je na pokojnega padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ki so...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Josip Iličić