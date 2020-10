Včeraj okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Kočevja, v kateri je umrl 42-letni moški. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana so po sedaj zbranih informacijah je na moškega padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ki so ga s pomočjo vitla skušali spraviti na tla. Moški je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. preberite več ...