Košarkarji Krke, ki so se nedavno zaenkrat uspešno spopadli tudi z okužbo novega koronavirusa v ekipi, so v Zadru v 3. krogu lige Aba gostitelje premagali s 73:70 (25:18, 37:34, 55:54). Tako so zabeležili peto zaporedno zmago in deveto v zadnjih desetih tekmah v Zadru. preberite več » ...