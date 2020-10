Košarkarji Krke se bodo v zaostali tekmi 2. kroga ABA lige danes ob 17. uri pomerili z Igokeo iz Aleksandrovca. Moštvo iz BiH je sicer v 1. krogu v domači dvorani presenetljivo visoko izgubilo z Mego, nato pa so brez težav premagali Koper Primorsko. Še pred tem pa so se z zmago na kvalifikacijskem turnirju v Romuniji uvrstili v skupinski del FIBA Lige prvakov. Kot vsako leto so tudi letos sestavi ...