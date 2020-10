V klubu ogorčeni, nihče jih ni želel poslušati: Proti vodilni ekipi so morali igrati z OKUŽENIMI! Ekipa Nogometni klub iz Bosne in Hercegovine Široki Brijeg je v ponedeljek pozno zvečer potrdil, da je bilo z novim koronavirusom okuženih kar 18 igralcev in en član strokovnega štaba, je danes poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno Oglasi