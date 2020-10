Najnovejši ukrepi vlade za zajezitev širjenja koronavirusa so močno prizadeli turistične delavce Govori.se Najnovejši ukrepi vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa so močno prizadeli turistične delavce, ki so z optimizmom gledali na bližajoče se jesenske počitnice. Ob številnih odpovedih rezervacij zdaj kaže, da bodo številni hoteli primorani celo zapreti svoja vrata.

Sorodno



















































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Borut Pahor

Bojana Beović