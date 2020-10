Kupcem in trgovcem je odslej na voljo novo spletno tržišče PIAZZ Računalniške novice Kupcem in trgovcem je na voljo novo spletno tržišče PIAZZ (www.piazz.com), s katerim Telekom Slovenije vstopa na novo poslovno področje. Spletno tržišče PIAZZ je platforma, ki na enem mestu povezuje trgovce in kupce, in predstavlja nov korak v razvoju spletne ponudbe.

Sorodno Oglasi Omenjeni Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Andraž Teršek

Aleksandra Pivec

Jan Oblak