Novo spletno tržišče PIAZZ Tehnokrat Spletno tržišče PIAZZ je platforma, ki na enem mestu povezuje trgovce in kupce; kupcem zagotavlja preprosto uporabniško izkušnjo, varnost in bogato izbiro, trgovcem pa priložnost, da skozi enoten prodajni spletni kanal kupcem predstavijo ponudbo in jim ponudijo svoje izdelke. To je še posebej dobrodošlo v obdobju, ko spletni nakupi zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja […]

