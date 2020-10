Vlada uspela od spomladi do sedaj podvojiti zdravstvene kapacitete, toda te se zaradi neodgovornih p Demokracija Trenutno je hospitaliziranih že 313 covid bolnikov, na intenzivni negi se jih zdravi 56, od tega jih je 38 na respiratorju. Bolnišnice so v zadnje pol leta omogočile čim večje kapacitete za zdravljenje bolnikov, a kadra primanjkuje, delno tudi zato, ker se soočajo z visokim številom okužb. S pomočjo usposabljanja in reorganizacije jim je tako uspelo zagotoviti podvojene kapacitete namenjene bolnik ...

Sorodno







































Oglasi