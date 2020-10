Kot smo neuradno izvedeli, so do danes zvečer spet našteli več kot 1.000 novo okuženih. V torek so opravili 5891 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1503 primerov, kar je najslabši rezultat do sedaj, smo izvedeli na današnji novinarski konferenci. Najvišji prirast okužb je bil v petek, in sicer 898 okužb. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19, 333 se jih zdravi v bolnišnicah, od te ...