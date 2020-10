Mladostnika brez maske grozila zdravstvenemu osebju 24ur.com Policisti so morali posredovati v zdravstvenih ustanovah v Brežicah in Metliki, zgodbi pa sta bili skoraj identični. Tako eni kot drugi so namreč imeli opravka s pijanim moškim, ki je vpil na zdravstveno osebje, eden pa je dodal tudi grožnje. Nobenega od njiju prihod policistov ni pomiril, zato so ju pospremili v prostore za pridržanje.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Tomaž Gantar

Andraž Teršek