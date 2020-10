Policisti pozivajo k solidarnosti: 'Nimamo imunitete na virus, niti na odloke' 24ur.com Potem ko je skupina posameznikov na Jesenicah kršila odlok o omejitvi gibanja in razgrajala, so gorenjski policisti sporočili, da se z omejitvami in ukrepi srečujemo prav vsi, tudi oni sami. "Takoj ko slečemo policijsko uniformo, za nas veljajo povsem enaka pravila kot za vas. Nimamo imunitete na virus, niti na odloke. Tudi mi med 21. in 6. uro ne smemo iz stanovanj. Tudi mi ne smemo prehajati me...

