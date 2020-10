Pregledali 118 gostinskih obratov na Gorenjskem Gorenjski glas Ljubljana – Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so v prvih devetih mesecih letošnjega leta pregledali 769 gostinskih obratov. Njihovi inšpektorji z Območnega urada Kranj so od tega opravili 118...

Sorodno Oglasi