Belgijska zunanja ministrica zaradi covida-19 na intenzivni negi Dnevnik Belgijsko zunanjo ministrico Sophie Wilmes, ki so ji minuli teden potrdili okužbo z novim koronavirusom, so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja v sredo zvečer prepeljali na intenzivni oddelek bolnišnice v Bruslju. 45-letna ministrica, ki so ji...

