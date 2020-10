Olimpiji zelena luč za gostovanje, Jeseničani doma branijo tesno prednost SiOL.net Ljubljanski kolektiv HK SŽ Olimpija, pri katerem so v začetku tedna potrdili okužbo s covid-19, je po testiranju celotnega moštva in negativnih testih prejel zeleno luč za nadaljevanje treningov in tekem. Zmaji bodo tako v četrtek na povratni tekmi pri drugi ekipi Linza branili visoko prednost z uvodne tekme (9:0). Težje delo bodo imeli člani HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji bodo doma gostili drugo ekipo Celovca, ki so jo v gosteh premagali s 3:2. V soboto je predviden začetek rednega dela tekmovanja Alpske lige, v katerem bodo točke delili po vsakem srečanju.

